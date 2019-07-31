Творческая группа «Адамант» будет представлять Мстиславщину на фестивале «Рыцарский фест. Мстиславль-2019»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшем году на рыцарском фесте дебютировала мстиславская творческая группа «Адамант». Аутентичные костюмы, отличное вокальное исполнение, запоминающиеся номера сразу понравились и запомнились участникам фестиваля.

▪ В репертуаре творческой группы фольклорные песни в современной аранжировке. Фото Натальи Тихановской.

Идея создания коллектива принадлежит руководителям народных коллективов РЦКиНТ Руслану Макаренко и Наталье Фёдоровой. Музыканты решили объединить свой опыт и знания, чтобы создать интересную творческую группу, которая ничем не уступала бы приезжим артистам. В коллективе задействовано пять вокалистов и танцевальная группа из четырёх человек.

Название было придумано почти сразу. Адамантом в старину называли бриллиант. Вот и каждый участник коллектива — своеобразная яркая грань этого твёрдого кристалла, которым восхищаются люди. Эта замечательная образная параллель пришлась как нельзя кстати и отобразила задумку организаторов группы.

Следующей ступенью стала большая работа по подбору репертуара. Музыканты изучали древний фольклор, отбирали самые интересные композиции, которые после придания им современной аранжировки приобрели совершенно новое звучание. Старинные элементы танцев разучили танцовщицы коллектива. На празднике они делились своим мастерством с гостями.

В этом году творческая группа «Адамант» участвовала в презентации праздника средневековой культуры «Рыцарский фест-2019» на республиканском празднике Купалье «Александрия собирает друзей».

Сейчас мстиславские артисты активно готовятся к выступлению на фестивале: разучивают новые песни и танцы.

— Очень важно, что мы имеем возможность представлять Мстиславщину на фестивале, — отмечает Наталья Фёдорова. — Это не только полезный опыт для нас, но и возможность попробовать себя в чём-то новом.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.