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В России нашли много «золота драконов»

01.08.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток) в сообщении на своем сайте заявили о находке массового скопления «золота драконов» — разновидности редкого мха.


Фото: К.Корзников

Исследования проходили в июле в лесах заповедника «Курильский». Специалисты отмечают, что к этому могли привести сильные ветровалы, которые в последние годы стали массовым явлением на юге Дальнего Востока, в Сахалинской области и Приморье из-за увеличения силы тропических циклонов и глобального изменения климата.

— В местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох — Схистостегу перистую (Schistostega pennata), который включен в Красную книгу Сахалинской области. Этот вид и раньше был известен на Кунашире, но после прошедших ветровалов стал чуть ли не самым массовым, благодаря тому, что вывальные комы деревьев формируют идеальные условия для его роста, — отметил Кирилл Корзников, руководитель исследовательского проекта. 

— Схистостегу называют еще «золотом гоблинов» или «золотом драконов». Клетки протонемы (так называются молодые, только что проросшие из спор растения мхов) имеют линзовидную форму, фокусируют рассеянный свет на хлоропласты, а, отражаясь, он воспринимается человеческим глазом как красивое свечение, напоминающее блеск золота.


Фото: К.Корзников

Позже планируется заложить пробные площади на ветровалах для оценки восстановления лесных экосистем после нарушения и восстановить историю прошлых ветровалов в лесах Кунашира.

 
 
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Исследования проходили в июле в лесах заповедника «Курильский».
 
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