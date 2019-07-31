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Под Минском построят поселок с китайским колоритом. Площадь - сто гектар

01.08.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На земельном участке примерно в сто гектар возле столицы построят поселок с китайским колоритом, сообщили в Миноблисполкоме. Об этом идет речь в подписанном сегодня соглашении о стратегическом сотрудничестве межу Минской областью и городом Чунцин.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2017 году Минская область и город Чунцин (30 млн населения) стали побратимами. А сегодня они подписали соглашения, согласно которым под Минском китайцы построят поселок с чунцинским колоритом, а в Чунцине — с белорусским.

В качестве прототипов застройки китайского поселка будут служить сельские жилища культуры баюй Чунцина и архитектурные особенности восточной Сычуани. Объект будет построен китайскими инвесторами и станет площадкой для белорусско-китайских обменов. Сейчас партнерам показывают возможные участки на выбор для размещения объекта.

По словам зампреда Миноблисполкома Николая Рогащука, речь идет о наделах примерной площадью в сто гектар каждый в Минском и Смолевичском районах. Они расположены недалеко от «Великого камня» и аэропорта.

В свою очередь, поселок с белорусским колоритом расположится на площади в сто гектар в районе Чунцина и тоже будет создан китайскими инвесторами. На его территории будут развивать туризм, торговлю и культурные обмены. По словам китайских партнеров, белорусский поселок появится через полтора года. Поэтому они надеются на то, что задержек не будет и при реализации китайского поселка в Минской области.

 
 
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В качестве прототипов застройки китайского поселка будут служить сельские жилища культуры баюй Чунцина и архитектурные особенности восточной Сычуани.
 
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