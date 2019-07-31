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В Бресте разыскивают велосипедиста, который сбил трехлетнего ребенка

01.08.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте устанавливают личность велосипедиста, который 23 июня сбил трехлетнего пешехода, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел около 19.50. Велосипедист ехал по тротуару и возле рынка «Лагуна» сбил трехлетнего ребенка, который шел с матерью.

В результате наезда маленький пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

Санкция статьи предусматривает общественный работы, штраф, исправительные работы, арест или до двух лет ограничения свободы.

Следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить об этом по телефонам: (029) 826−91−62, (0162) 52−89−48, (0162) 27−37−00.

 
Теги: Брест
 
 
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Пешеход в результате наезда получил тяжкие телесные повреждения.
 
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