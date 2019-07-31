Парижская симфония и «Весна в Аппалачах»: звучание разных континентов мира услышат зрители третьего концерта «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске

Третий из шести концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» в Минске состоится 3 августа. В Верхнем городе в исполнении музыкальной капеллы «Сонорус» прозвучат произведения, написанные композиторами разных стран и эпох под впечатлением от значимых для них мест.

Нынешний сезон для «Классики у Ратуши с velcom | A1» юбилейный, поэтому в честь пятилетия фестиваль проходит в пяти городах Беларуси. Уже состоялись концерты в Витебске, Гомеле, Гродно и Бресте. Серия музыкальных вечеров в столице началась 20 июля с выступления Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, 27 июля ее продолжил проект «Три тенора» в сопровождении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича. А в ближайшую субботу на площади Свободы выступит музыкальная капелла «Сонорус» под руководством дирижера Александра Хумала.

Тема этого концерта – «Классика в большом городе». Музыкальная капелла «Сонорус» – неизменный участник фестиваля на протяжении последних трех лет– посвятит концерт родному Минску, в котором пять лет назад и начался фестиваль.

В программу вошли произведения разных эпох, так или иначе связанные с определенными городами и местами, оставившими свой след в жизни великих композиторов. Это, например, Симфония № 96 Йозефа Гайдна, написанная после его первой поездки в Лондон, самая известная симфония Вольфганга Амадея Моцарта, которую сам он назвал Парижской, признанная одним из шедевров американского балета «Весна в Аппалачах» Аарона Копленда, в которой композитор использовал фольклорные мотивы о жизни в этих горах. Большой блок концерта будет посвящен творчеству Станислава Монюшко, 200-летие со дня рождения которого празднуется в этом году.

Вечера классики в столице неизменно проводятся при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома. Зрителей ждет еще три музыкальных субботы – 10 августа с эстонским духовым оркестром «Саксон», 17 августа с Государственным камерным оркестром Республики и выступлением международного концертного солиста, профессора Высшей Школы искусств пианиста Тимура Сергеени (Бельгия-Беларусь). 31 августа программу фестиваля завершит Президентский оркестр Республики Беларусь.