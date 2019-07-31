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«Беларусь 5» покажет поединок Лиги Европы с участием солигорского «Шахтера»

01.08.2019 13:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Беларусь 5» покажет поединок Лиги Европы с участием солигорского «Шахтера»
ФК Шахтер

Солигорский «Шахтер» продолжает борьбу за попадание в групповой раунд Лиги Европы. 1 августа белорусский клуб на выезде сыграет с датским «Эсбьергом». Поединок начнется в 20.45 по белорусскому времени.

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По информации пресс-службы телеканала «Беларусь 5», зрители смогут увидеть этот матч в прямом эфире. Комментировать поединок «Эсбьерг» - «Шахтер» будут Александр Дмитриев и экс-нападающий сборной Беларуси по футболу Петр Качуро.

Напомним, неделей ранее в Солигорске «горняки» добились уверенной победы 2:0.

 
 
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1 августа солигорский «Шахтер» проведет ответный поединок матча второго раунда квалификации футбольной Лиги Европы против датского «Эсбьерга».
 
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