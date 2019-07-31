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Гомельчанин пытался украсть для возлюбленной 8 пар колготок

01.08.2019 12:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Гомеле мужчина попытался вынести из магазина несколько пар колготок на глазах продавца, свой поступок он объяснил желанием сделать подарок своей возлюбленной.

"Инцидент произошел накануне в одной из торговых точек Гомеля. Посетитель подошел к прилавку, взял восемь упаковок колготок и попытался пройти с ними мимо кассы. Продавец заметила мужчину и потребовала вернуть товар на место, однако злоумышленник не послушался и попытался убежать", - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Поймать похитителя колготок помог другой покупатель, который и задержал его.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что подозреваемым оказался 42-летний гомельчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство.

"С его слов, на имущественное преступление он решился ради того, чтобы сделать приятное возлюбленной. Смелости мужчине добавил алкоголь", - подчеркнули в УВД.

В настоящее время подозреваемый находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.206 УК Беларуси (покушение на грабеж). Правоохранители проверяют задержанного на причастность к иным преступлениям.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле мужчина попытался вынести из магазина несколько пар колготок на глазах продавца, свой поступок он объяснил желанием сделать подарок своей возлюбленной.
 
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