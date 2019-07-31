ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко вернулся в рейтинг самых упоминаемых персон в российской прессе по итогам июля

01.08.2019 12:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин продолжает занимать первое место в десятке самых упоминаемых в российской прессе персон, по итогам июля он получил 296 957 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Вторую строчку занял президент Украины Владимир Зеленский, получивший 155 878 упоминаний. Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание. На четвертой строчке рейтинга по-прежнему находится российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

На одну строчку выше поднялся экс-президент Украины Петр Порошенко, он занимает пятое место: его упомянули 53 279 раз. Шестое место занимает также улучшивший свою позицию на одну строчку по сравнению с июнем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок).

В рейтинг вернулись президент Беларуси Александр Лукашенко (25 064 ссылки, седьмое место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, восьмое место).

Информация о задержаниях оппозиционера Алексея Навального, а также о его возможном отравлении позволила ему занять девятое место в рейтинге упоминаемости СМИ за июль, он получил 21 937 ссылок.

Замыкает десятку самых упоминаемых в российской прессе персон мэр Москвы Сергей Собянин (21 121 упоминание в СМИ).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в СКАН насчитывается 33034 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов. Количество новых источников, загруженных в СКАН в июле составляет 484 наименований.

 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин продолжает занимать первое место в десятке самых упоминаемых в российской прессе персон, по итогам июля он получил 296 957 ссылок в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специальное комплексное мероприятие «Быт», направленное на профилактику семейного насилия, проходит в Ганцевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика