Беларусь не повысила тариф на транзит нефти с 1 августа

Источник материала: Интерфакс

Беларусь не повышала с 1 августа тариф на транзит нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в белорусской компании

"Нет, тариф на транзит нефти с 1 августа не изменился", - сказал представитель "Гомельтранснефть Дружба".

В концерне "Белнефтихим" не стали комментировать ситуацию с тарифами на транзит нефти. В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли также не предоставили комментарий.

Между тем, ранее сообщалось, что ранее Беларусь уведомила российскую сторону о том, что с 1 августа собирается повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе "Дружба".

"Гомельтранснефть Дружба" 1 июля направила "Транснефти" соответствующее письмо.

Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по "Дружбе" она недополучила более $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

"Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности "Гомельтранснефть Дружба" в текущем году", - говорится в письме.

В середине июля "Транснефть" подтвердила, что получила обращение ОАО "Гомельтранснефть Дружба" о планах внеочередного повышения тарифа на транспортировку нефти с 1 августа.

"Что касается обращения от 01.07.2019г., то на сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от ПАО "Транснефть" тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на IV квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов", - сказал 11 июля пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, "в этой связи ПАО "Транснефть" не считает возможным согласовать предложение о повышении тарифов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 21,7% с 01.08.2019. О чем и были проинформированы наши белорусские коллеги".

"Гомельтранснефть Дружба" 24 июля констатировала отсутствие договоренностей с ПАО "Транснефть" о возможности обеспечения транзита нефти через Беларусь в объеме 59 млн тонн в 2019 году или увеличения тарифа на транзит. "Переговорный процесс по изменению тарифов продолжается. Пока стороны находятся в поиске консенсуса", - говорилось в сообщении компании.

Как сообщалось, по оценке белорусской стороны, в результате нефтяного форс-мажора транзит нефти через Беларусь в 2019 году может снизиться до уровня 40 млн тонн с запланированных 59,75 млн тонн. В связи с недопоступлением доходов от транзита на сумму $23 млн "Гомельтранснефть Дружба" инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%.

Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти. Вытеснение некондиционной нефти с территории Беларуси в РФ практически завершено.