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Шотландский клуб одержал первую победу за 73 матча
Источник материала: Tut.by
Клуб пятого шотландского дивизиона «Форт Уильям» прервал безвыигрышную серию, продолжавшуюся 840 дней. В матче Кубка Севера Шотландии сезона-2019/20 команда на своем поле обыграла «Нэрн Каунти» со счетом 5:2,
— Отличный вечер. Невероятное чувство. Мы хотим поблагодарить каждого, кто пришел на стадион. И всех тех, кто поддерживал нас по всему миру и празднует с нами. Ваша поддержка не проходит незамеченной, — сообщили в Twitter-аккаунте клуба после исторической победы.
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