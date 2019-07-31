Шотландский клуб одержал первую победу за 73 матча

Источник материала: Tut.by

Клуб пятого шотландского дивизиона «Форт Уильям» прервал безвыигрышную серию, продолжавшуюся 840 дней. В матче Кубка Севера Шотландии сезона-2019/20 команда на своем поле обыграла «Нэрн Каунти» со счетом 5:2, пишет Матч ТВ.

— Отличный вечер. Невероятное чувство. Мы хотим поблагодарить каждого, кто пришел на стадион. И всех тех, кто поддерживал нас по всему миру и празднует с нами. Ваша поддержка не проходит незамеченной, — сообщили в Twitter-аккаунте клуба после исторической победы.