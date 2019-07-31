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А какой ответ у вас? Сеть спорит из-за примера по математике из начальной школы

01.08.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Одна из пользователей Twitter опубликовала в своем аккаунте простейший математический пример. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой помочь решить его.  

А какой ответ у вас? Сеть спорит из-за примера по математике из начальной школы
Фото: twitter.com/pjmdolI

Пользователи соцсети начали оставлять свои ответы в комментариях. Тогда выяснилось, что решения примера у разных юзеров не совпадают. Отвечающие разделились на два лагеря: одна половина пользователей решила, что правильный ответ – 1, другие же уверяли, что 16.   

Такая разбежка результатов связана с разными способами решения задачки: одни люди после раскрытия скобок сразу выполняют умножение, другие же выполняют прежде деление.   

Один из пользователей соцсети решил примирить два лагеря, заявив, что у такого примера может быть два решения и оба ответа при этом будут верными. Это связано с двумя разными системами порядка вычислений в математике.  

Если вы устали вычислять этот непростой пример, то предлагаем определить какого цвета фотография по ссылке

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Одна из пользователей Twitter опубликовала в своем аккаунте простейший математический пример. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой помочь решить его.   Фото:...
 
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