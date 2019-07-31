Минфин подвел итоги исполнения бюджета за полугодие

Источник материала: Ежедневник



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Профицит бюджета составил два миллиарда рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года сложились в сумме 25,9 млрд рублей, или 49,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд рублей, или 48,2%.



Поступление НДС составило 5,4 млрд рублей (47,1%), налога на прибыль поступило 1,4 млрд рублей (35,2%), акцизов - 1,3 млрд рублей (52,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,3 млрд рублей (51,7%). Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,6 млрд рублей (50,7%).

По состоянию на 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 109,2 млн рублей.



Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года составили 23,4 млрд рублей (46%), расходы республиканского бюджета - 9,5 млрд рублей (42,7%).



Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года сложился в сумме 2,5 млрд рублей.

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2 млрд рублей. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.