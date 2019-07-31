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Минфин подвел итоги исполнения бюджета за полугодие

01.08.2019 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин подвел итоги исполнения бюджета за полугодие

фото: euroradio.fm

Профицит бюджета составил два миллиарда рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года сложились в сумме 25,9 млрд рублей, или 49,8% уточненного годового плана.
Доходы республиканского бюджета составили 11,5 млрд рублей, или 48,2%.

Поступление НДС составило 5,4 млрд рублей (47,1%), налога на прибыль поступило 1,4 млрд рублей (35,2%), акцизов - 1,3 млрд рублей (52,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,3 млрд рублей (51,7%). Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,6 млрд рублей (50,7%).

По состоянию на 1 июля задолженность по налогам и сборам составила 109,2 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года составили 23,4 млрд рублей (46%), расходы республиканского бюджета - 9,5 млрд рублей (42,7%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года сложился в сумме 2,5 млрд рублей.
Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2 млрд рублей. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.

 
 
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Профицит бюджета составил два миллиарда рублей.
 
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