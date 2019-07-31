Против Порошенко заведено уголовное дело о хищениях в армии. Речь о миллиардах гривен

Источник материала: Ежедневник



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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, уголовное производство начали вчера, 31 июля, и оно «может накрыть десятки людей из окружения» бывшего президента, в деле фигурируют экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие чиновники, в частности сотрудники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка, пишет РБК . Они вместе с бывшим президентом организовали преступную группу, в составе которой переводили миллионы гривен из «Укроборонпрома» в офшоры и другие юрисдикции, утверждает юрист.



Как отметил Портнов, это стало возможно, после того как по поручению Порошенко и Гонтаревой Нацбанк Украины отменил акты о контроле внешнеэкономических операций. Офшорные платежи «Укроборонпрома» могли теперь проходить предоплатой, без ограничения в сумме и валютного контроля Нацбанка.



«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — написал юрист.



Портнов назвал хищения «беспрецедентным воровством». По его словам, дело позволит конфисковать у нарушителей в доход государства все их имущество — акции, заводы, деньги и недвижимость.



После президентских выборов против Порошенко и его команды открыли 11 уголовных дел, сообщало 17 июля ГБР. Заявителем по ним выступал Андрей Портнов.