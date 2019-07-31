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Против Порошенко заведено уголовное дело о хищениях в армии. Речь о миллиардах гривен
01.08.2019 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.yandex.ru
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
По его словам, уголовное производство начали вчера, 31 июля, и оно «может накрыть десятки людей из окружения» бывшего президента, в деле фигурируют экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие чиновники, в частности сотрудники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка, пишет
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы...
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