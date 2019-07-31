ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Против Порошенко заведено уголовное дело о хищениях в армии. Речь о миллиардах гривен

01.08.2019 12:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Против Порошенко заведено уголовное дело о хищениях в армии. Речь о миллиардах гривен

фото: news.yandex.ru

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, уголовное производство начали вчера, 31 июля, и оно «может накрыть десятки людей из окружения» бывшего президента, в деле фигурируют экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие чиновники, в частности сотрудники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка, пишет РБК. Они вместе с бывшим президентом организовали преступную группу, в составе которой переводили миллионы гривен из «Укроборонпрома» в офшоры и другие юрисдикции, утверждает юрист.

Как отметил Портнов, это стало возможно, после того как по поручению Порошенко и Гонтаревой Нацбанк Украины отменил акты о контроле внешнеэкономических операций. Офшорные платежи «Укроборонпрома» могли теперь проходить предоплатой, без ограничения в сумме и валютного контроля Нацбанка.

«Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ», — написал юрист.

Портнов назвал хищения «беспрецедентным воровством». По его словам, дело позволит конфисковать у нарушителей в доход государства все их имущество — акции, заводы, деньги и недвижимость.

После президентских выборов против Порошенко и его команды открыли 11 уголовных дел, сообщало 17 июля ГБР. Заявителем по ним выступал Андрей Портнов.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook бывший замглавы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин пытался украсть для возлюбленной 8 пар колготок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика