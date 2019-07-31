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Специальное комплексное мероприятие «Быт», направленное на профилактику семейного насилия, проходит в Ганцевичском районе

01.08.2019 12:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На территории Ганцевичского района проводится основной этап специального комплексного мероприятия «Быт».

Специальное комплексное мероприятие «Быт», направленное на профилактику семейного насилия, проходит в Ганцевичском районе

Цель данного мероприятия: комплексное применение мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье, а также повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечение граждан для оказания им содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия а семье.

Справка!

По итогам 6 месяцев 2019 года на территории Ганцевичского района в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано одно преступление превентивной направленности, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано четыре. Тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений не регистрировалось.

К административной ответственности по ч.2 ст.9.1 КоАП Республики Беларусь привлечен 61 правонарушитель, за аналогичный период прошлого года — 139. Принимаемые меры не позволили в полной мере эффективно повлиять на складывающуюся оперативную обстановку.

А.А. Крысюк, ВРИОД начальника отдела подполковник милиции.

 

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На территории Ганцевичского района проводится основной этап специального комплексного мероприятия «Быт». Цель данного мероприятия: комплексное применение мер...
 
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