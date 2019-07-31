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В Мостовском районе механизатор слил более 800 литров солярки

01.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Мостовском районе механизатор слил более 800 литров солярки

Правоохранителями Мостовского РОВД в рамках обеспечения сопровождения уборочной кампании вскрыта противоправная деятельность механизатора одного из сельхозпредприятий района. На протяжении двух недель в июле 35-летний мужчина из бака закрепленного за ним трактора слил более восьмисот литров солярки.

– Информацию о хищении дизельного топлива получил участковый инспектор милиции и передал ее в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями. Были спланированы и реализованы оперативно-розыскные мероприятия, позволившие задержать подозреваемого с поличным, – рассказал начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак, – организация, которой принадлежит трактор, является одной из наиболее обеспеченных в районе, отсюда транспортное средство было оснащено системой навигации, показывающей не только все его передвижения, но и даже уровень топлива в баке. Милиционерами было отмечено, что мужчина по пути следования заезжает в одно и то же место в лесном массиве. Как оказалось, именно там он сливал солярку в канистры.

Подозреваемый ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.211 УК РБ «Присвоение либо растрата». В беседе с правоохранителями он пояснил, что в процессе осуществления противоправной деятельности рассчитывал на неисправность установленной на тракторе системы навигации и не догадывался, что за ним наблюдают.

Служба информации «ГП»
 
 
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Правоохранителями Мостовского РОВД в рамках обеспечения сопровождения уборочной кампании вскрыта противоправная деятельность механизатора одного из...
 
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