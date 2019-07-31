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Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

01.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Безопасность страды — безопасность страны, говорят спасатели.

Уборка зерновых культур в Слуцком районе идет полным ходом. Этот процесс ежегодно осуществляется под контролем спасателей, которые напоминают работникам агрария о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Там, где вопросу пожарной безопасности не уделяется должного внимания – жди беды.

Работники Слуцкого РОЧС провели рейды в местах уборки, хранения и переработки зерновых, а также техники, задействованной в уборочной кампании, чтобы напомнить и проконтролировать вопросы соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание было направлено на укомплектованность техники первичными средствами пожаротушения, противопожарное состояние мест хранения и переработки зерновых, наличие у работников талонов о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума, а также проведена проверка знаний действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций работников хозяйств.

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района


Слуцкий РОЧС

 
 
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Уборка зерновых культур в Слуцком районе идет полным ходом. Этот процесс ежегодно осуществляется под контролем спасателей, которые напоминают работникам агрария...
 
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