Во время уборочной работники МЧС активно проверяют сельхозпредприятия района

Источник материала: Слуцк Город





Безопасность страды — безопасность страны, говорят спасатели.

Уборка зерновых культур в Слуцком районе идет полным ходом. Этот процесс ежегодно осуществляется под контролем спасателей, которые напоминают работникам агрария о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Там, где вопросу пожарной безопасности не уделяется должного внимания – жди беды.

Работники Слуцкого РОЧС провели рейды в местах уборки, хранения и переработки зерновых, а также техники, задействованной в уборочной кампании, чтобы напомнить и проконтролировать вопросы соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание было направлено на укомплектованность техники первичными средствами пожаротушения, противопожарное состояние мест хранения и переработки зерновых, наличие у работников талонов о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума, а также проведена проверка знаний действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций работников хозяйств.































Слуцкий РОЧС