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Осиповчане, внимание! Ремонт автомобильного путепровода начинается сегодня!

01.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

ДРСУ № 199 приносит извинения. За что?

Важная новость: дорожники переносят начало ремонта автомобильного путепровода на 10 дней. Но не назад, а вперед. Иначе говоря, уже сегодня половина путепровода перекрывается, а на свободной полосе организовывается реверсивное движение.

Для автомобилистов падение пропускной способности путепровода гарантирует значительные неудобства. Именно за них дорожники извиняются и рекомендуют в часы пик выбирать другие маршруты для перемещения через железную дорогу.

Осиповчане, внимание! Ремонт автомобильного путепровода начинается сегодня!

Их,  напоминаем, три:  по улицам Якуба Коласа-Гармышева («горбатый» переезд), поселок Советский или деревни Прудок-Замошье. Варианты не самые выгодные, но ведь пользоваться ими всего два месяца.

А еще с 7 по 13 августа ДРСУ будет ремонтировать асфальто-бетонное покрытие на улице Сташкевича (от перекрестка с улицей Юбилейная до гимназии). В эти дни движение здесь будет перекрываться полностью с 9.00 до 19.00.

От редакции: За такие извинения хочется сказать спасибо. Побольше бы подобных!

 
Теги: Новости
 
 
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ДРСУ № 199 приносит извинения. За что? Важная новость: дорожники переносят начало ремонта автомобильного путепровода на 10 дней. Но не назад, а вперед. Иначе говоря,...
 
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