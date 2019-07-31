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Осиповчане, внимание! Ремонт автомобильного путепровода начинается сегодня!
01.08.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
ДРСУ № 199 приносит извинения. За что?
Важная новость: дорожники переносят начало ремонта автомобильного путепровода на 10 дней. Но не назад, а вперед. Иначе говоря, уже сегодня половина путепровода перекрывается, а на свободной полосе организовывается реверсивное движение.
Для автомобилистов падение пропускной способности путепровода гарантирует значительные неудобства. Именно за них дорожники извиняются и рекомендуют в часы пик выбирать другие маршруты для перемещения через железную дорогу.
Их, напоминаем, три: по улицам Якуба Коласа-Гармышева («горбатый» переезд), поселок Советский или деревни Прудок-Замошье. Варианты не самые выгодные, но ведь пользоваться ими всего два месяца.
А еще с 7 по 13 августа ДРСУ будет ремонтировать асфальто-бетонное покрытие на улице Сташкевича (от перекрестка с улицей Юбилейная до гимназии). В эти дни движение здесь будет перекрываться полностью с 9.00 до 19.00.
От редакции: За такие извинения хочется сказать спасибо. Побольше бы подобных!
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ДРСУ № 199 приносит извинения. За что? Важная новость: дорожники переносят начало ремонта автомобильного путепровода на 10 дней. Но не назад, а вперед. Иначе говоря,...
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