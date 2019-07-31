В Волковыске при пожаре в квартире пострадала 87-летняя пенсионерка

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, пожар произошел в Волковыске в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Октябрьской. В МЧС позвонил мужчина и сообщил, что из окон квартиры его соседки на первом этаже идет дым.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. 87-летнюю женщину оперативно вынесли на улицу и передали медработникам. С признаками отравления продуктами горения пенсионерка попала в реанимацию.

Выяснилось, что пожар произошел на кухне квартиры. В течение 10 минут он был локализован и ликвидирован специалистами. В результате возгорания поврежден пол и потолок, а также закопчены стены на кухне.

В данный момент выясняется причина пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.