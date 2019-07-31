Материнский капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья

Источник материала: Виртуальный Брест

Прорабатывается вопрос досрочного использования материнского капитала для строительства жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— Речь идет о доплатах сверх нормируемой стоимости квадратного метра, — уточнил представитель облисполкома. — У нуждающихся граждан, в том числе многодетных семей, возникает вопрос, где взять деньги на погашение этой разницы. Поэтому подобное решение было бы очень кстати.

Сегодня для тех, кто строит жилье с господдержкой, кредитуется 718 рублей за каждый квадрат. При этом реальная стоимость возводимого жилья выше. К тому же, если в собственности есть квартира, то ее площадь вычитается из кредитуемой. Чтобы погасить разницу, и обсуждается возможность использования материнского капитала.