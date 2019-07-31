В Бресте разыскивают велосипедиста, который сбил трехлетнего ребенка

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте устанавливают личность велосипедиста, который 23 июня сбил трехлетнего пешехода, сообщает Следственный комитет.





Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел около 19.50. Велосипедист ехал по тротуару и возле рынка «Лагуна» сбил трехлетнего ребенка, который шел с матерью.

В результате наезда маленький пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы, арест или до двух лет ограничение свободы.

Следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить об этом по телефонам: 029 826−91−62, 0162 52−89−48, 0162 27−37−00.