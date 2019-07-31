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Брестчан приглашают на субботник в Городской сад 3 августа

01.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители Бреста! Совсем скоро наш город отметит своё тысячелетие! К торжественной дате уже сделано немало, особенно в вопросах благоустройства городских территорий. Однако, многое еще предстоит сделать.

Брестчан приглашают на субботник в Городской сад 3 августа

В этой связи, приглашаем Вас принять участие в экологической акции по благоустройству Городского сада, которая пройдет 3 августа 2019 года. Начало в 9.00.

В том, что наш родной город заметно преображается — большая заслуга не только коммунальных служб, но и брестчан с активной жизненной позицией.

В процессе восстановления Городского сада участвуют все предприятия Брестского городского ЖКХ, работы ведутся собственными силами.

Призываем жителей Бреста в этот субботний день принять активное участие в городской акции.

Место встречи - угол улицы Ленина и проспекта Машерова.

 
Теги: Брест
 
 
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