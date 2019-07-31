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Брестчан приглашают на субботник в Городской сад 3 августа
01.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые жители Бреста! Совсем скоро наш город отметит своё тысячелетие! К торжественной дате уже сделано немало, особенно в вопросах благоустройства городских территорий. Однако, многое еще предстоит сделать.
В этой связи, приглашаем Вас принять участие в экологической акции по благоустройству Городского сада, которая пройдет 3 августа 2019 года. Начало в 9.00.
В том, что наш родной город заметно преображается — большая заслуга не только коммунальных служб, но и брестчан с активной жизненной позицией.
В процессе восстановления Городского сада участвуют все предприятия Брестского городского ЖКХ, работы ведутся собственными силами.
Призываем жителей Бреста в этот субботний день принять активное участие в городской акции.
Место встречи - угол улицы Ленина и проспекта Машерова.
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Уважаемые жители Бреста! Совсем скоро наш город отметит своё тысячелетие! К торжественной дате уже сделано немало, особенно в вопросах благоустройства...
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