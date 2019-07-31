Брестская область намолотила 1 млн т зерна

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область первой в республике намолотила 1 млн т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.





Заветный рубеж был преодолен сегодня около полудня. Весомый вклад в общую трудовую победу вложили аграрии Пружанского района, собравшие уже более 100 тыс. т зерна. В ближайшие дни возьмут эту планку и хлеборобы Барановичского района, где зерновые убраны на 61% площадей, а намолот составил почти 97 тыс. т зерна. Кстати, Барановичский, Ляховичский и Ивановский районы являются в этом году лидерами по урожайности - на круг здесь получают свыше 40 ц.

На 1 августа в регионе зерновые убраны на 80% площадей при средней урожайности в 36,6 ц/га, это почти на 7 ц выше уровня прошлого года. На последних гектарах ведут уборку в Брестском и Каменецком районах. Близки к завершению жатвы хлеборобы Столинского и Березовского районов, где обмолочено более 90% зерновых. Передовики уборочной страды уже направили пять комбайнерских экипажей в помощь аграриям Ганцевичского района, где убрано пока немногим более половины площадей зерновых культур.