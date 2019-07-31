ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестская область намолотила 1 млн т зерна

01.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область первой в республике намолотила 1 млн т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Брестская область намолотила 1 млн т зерна

Заветный рубеж был преодолен сегодня около полудня. Весомый вклад в общую трудовую победу вложили аграрии Пружанского района, собравшие уже более 100 тыс. т зерна. В ближайшие дни возьмут эту планку и хлеборобы Барановичского района, где зерновые убраны на 61% площадей, а намолот составил почти 97 тыс. т зерна. Кстати, Барановичский, Ляховичский и Ивановский районы являются в этом году лидерами по урожайности - на круг здесь получают свыше 40 ц.

На 1 августа в регионе зерновые убраны на 80% площадей при средней урожайности в 36,6 ц/га, это почти на 7 ц выше уровня прошлого года. На последних гектарах ведут уборку в Брестском и Каменецком районах. Близки к завершению жатвы хлеборобы Столинского и Березовского районов, где обмолочено более 90% зерновых. Передовики уборочной страды уже направили пять комбайнерских экипажей в помощь аграриям Ганцевичского района, где убрано пока немногим более половины площадей зерновых культур.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестская область первой в республике намолотила 1 млн т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме. Заветный рубеж был преодолен...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте разыскивают велосипедиста, который сбил трехлетнего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика