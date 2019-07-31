ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по новому путепроводу Западного обхода запустят только 6 сентября 2019 года

01.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Печально, но похоже что так... Весь Брест, правда, в ожидании 1 августа, но вот оно и наступило, а движение как было закрыто, так и остаётся. Почему?

Движение по новому путепроводу Западного обхода запустят только 6 сентября 2019 года

Дело в том, что губернатор дал распоряжение завершить основные работы к 1 августа, что и было выполнено. На данный момент, осталось установить дельта блоки. Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Брестском горисполкоме, основные строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведётся подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, торжественная церемония открытия и пуск движения запланированы на сентябрь 2019 года.

Движение по новому путепроводу Западного обхода запустят только 6 сентября 2019 года

Скорее всего, движение по путепроводу будет открыто 6 сентября, когда состоится торжественная церемония открытия второй очереди транспортного путепровода «Западный обход г. Бреста». К слову, с Кобринским путепроводом было совсем не так - там движение не останавливалось, но и открыли его по всему путепроводу значительно раньше, чем состоялась эта церемония. Есть вероятность, что на 1000-летие приедет глава государства, и может быть, он будет даже первым, кто проедет по путепроводу. Как-никак, уникальный для Беларуси объект. Впрочем, мы там уже побывали несколько раньше.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Печально, но похоже что так... Весь Брест, правда, в ожидании 1 августа, но вот оно и наступило, а движение как было закрыто, так и остаётся. Почему? Дело в том, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте разыскивают велосипедиста, который сбил трехлетнего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика