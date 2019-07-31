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Движение по новому путепроводу Западного обхода запустят только 6 сентября 2019 года
01.08.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Печально, но похоже что так... Весь Брест, правда, в ожидании 1 августа, но вот оно и наступило, а движение как было закрыто, так и остаётся. Почему?
Дело в том, что губернатор дал распоряжение завершить основные работы к 1 августа, что и было выполнено. На данный момент, осталось установить дельта блоки. Как сообщили порталу
Скорее всего, движение по путепроводу будет открыто 6 сентября, когда состоится торжественная
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