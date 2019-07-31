Движение по новому путепроводу Западного обхода запустят только 6 сентября 2019 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Печально, но похоже что так... Весь Брест, правда, в ожидании 1 августа, но вот оно и наступило, а движение как было закрыто, так и остаётся. Почему?





Дело в том, что губернатор дал распоряжение завершить основные работы к 1 августа, что и было выполнено. На данный момент, осталось установить дельта блоки. Как сообщили порталу Виртуальный Брест в Брестском горисполкоме, основные строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведётся подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, торжественная церемония открытия и пуск движения запланированы на сентябрь 2019 года.



