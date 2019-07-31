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Диалог о дружбе: Мирзиеев и Лукашенко проводят переговоры в Минске
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходят переговоры президентов Беларуси и Узбекистана Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиеевым. Это первый официальный визит лидера центральноазиатской республики в Беларусь. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Встреча президентов Беларуси и Узбекистана проходит во Дворце независимости. Лидеры тепло приветствовали друг друга. Ожидается, что Лукашенко и Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов: от культуры до экономики. Главная тема, конечно, экономическое сотрудничество. Особое внимание лидеры уделят усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации. Президенты Беларуси и Узбекистана обсудят и политическую повестку дня – ситуацию в регионе и мире.
Приезд Мирзиеева в Минск уже прозвали историческим. Во-первых, это первый официальный визит лидера Узбекистана в Беларусь. Во-вторых, отношения двух стран с приходом к власти Мирзиеева стали набирать обороты – как в политике, так и в экономике. Пока товарооборот составляет в районе 120 миллионов долларов, но намерения куда более амбициозные – довести его до полумиллиарда. Собственно, ради этого накануне в Минске проводили и первый
О сотрудничестве говорили вчера президенты и в неформальной обстановке. Лукашенко и Мирзиеев
После официальной переговорной части во Дворце независимости президенты планируют вместе посетить
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Особое внимание лидеры уделят усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации.
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