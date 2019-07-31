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Диалог о дружбе: Мирзиеев и Лукашенко проводят переговоры в Минске

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят переговоры президентов Беларуси и Узбекистана Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиеевым. Это первый официальный визит лидера центральноазиатской республики в Беларусь. Подробнее – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Встреча президентов Беларуси и Узбекистана проходит во Дворце независимости. Лидеры тепло приветствовали друг друга. Ожидается, что Лукашенко и Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов: от культуры до экономики. Главная тема, конечно, экономическое сотрудничество. Особое внимание лидеры уделят усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации. Президенты Беларуси и Узбекистана обсудят и политическую повестку дня – ситуацию в регионе и мире.

Приезд Мирзиеева в Минск уже прозвали историческим. Во-первых, это первый официальный визит лидера Узбекистана в Беларусь. Во-вторых, отношения двух стран с приходом к власти Мирзиеева стали набирать обороты – как в политике, так и в экономике. Пока товарооборот составляет в районе 120 миллионов долларов, но намерения куда более амбициозные – довести его до полумиллиарда. Собственно, ради этого накануне в Минске проводили и первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана: 26 прямых соглашений, еще 20 контрактов находятся в работе.

О сотрудничестве говорили вчера президенты и в неформальной обстановке. Лукашенко и Мирзиеев общались в живописном месте – резиденции «Заславль». Встреча проходила в беседке с восточным колоритом - ее презентовал глава Узбекистана в прошлом году, когда Лукашенко был с визитом в Ташкенте. В знак дружбы лидеры обменялись подарками. Лукашенко презентовал своему коллеге панно «Белорус» и вышиванку. Мирзиеев в свою очередь подарил главе государства бронзовую статую хоккеиста.

После официальной переговорной части во Дворце независимости президенты планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице. Программа визита Мирзиеева также предусматривает посещение Парка высоких технологий.



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Теги: Минск
 
 
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Особое внимание лидеры уделят усилению межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации.
 
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