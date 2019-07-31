«Наблюдаю, как невестка стирает белье, и прямо не по себе»

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Ткани могут линять, особенно если их стирают при высокой температуре. Вот почему при загрузке стиральной машины одежду сортируют по цвету. Но и этого недостаточно.

Стирка грязных вещей вместе с одеждой, которую нужно просто слегка освежить, не приведет к желаемому результату. При выборе режима интенсивной стирки могут испортиться те вещи, для которых машину нужно запустить на минимальном цикле. А из-за слишком низкой температуры воды грязная одежда потребует повторной стирки.

Также не стоит одновременно загружать в машину, например, детские вещи и рабочую одежду. Или нижнее белье вперемешку с кухонными полотенцами и скатертью. Вам понадобятся разные температурные режимы стирки.

Нужно всегда читать ярлыки с рекомендациями, которые производитель размещает на одежде и другом текстиле. Там указана информация о том, из каких тканей сшита одежда и как ее чистить. Действуя наугад, можно ошибиться и испортить вещь стиркой и сушкой. Производитель точно укажет на этикетке, как стирать одежду: нужна ли ей только химчистка или только ручная стирка, а если возможно стирать в стиральной машине, то при каком температурном режиме. Закладывание в барабан вещей с одинаковыми рекомендациями производителя позволит избежать неприятных сюрпризов после стирки.

Одежда с декоративными элементами, особенно объемными или хрупкими, требует особого подхода. Вещи, расшитые стеклярусом или пайетками, необходимо стирать в специальном мешочке. Он продается в любом хозяйственном магазине. Эта рекомендация относится ко всем изделиям с декором. При этом барабан в стиральной машине должен быть заполнен наполовину, чтобы вещи хорошо прополоскались. В случае если специального мешочка нет, лучше постирать одежду вручную.

И. К., Минский район