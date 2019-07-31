Милиционеры встретились с ребятами из «Поречья» и «Свитанка»

Источник материала: Полесская правда



В детских оздоровительных лагерях «Поречье» и «Свитанок» 26 июля отдыхающим продемонстрировали спецсредства и вооружение, используемые ОВД. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал начальник пинского РОВД Сергей Козак.

Мероприятие проводили начальник ИДН Пинского РОВД Артур Бартош и старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко. Учащиеся лагеря также узнали правила приема в учебные заведения МВД Республики Беларусь.

Отдыхающим довели оперативную обстановку среди несовершеннолетних на территории Брестской области и Пинского района. Детям указали на недопущение правонарушений и преступлений, а также разъяснили ответственность за совершение отдельных административных правонарушений и преступлений. Главная цель — формирование у ребят негативного отношения к алкоголю, наркотикам, противоправному поведению.

Особое внимание было уделено разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений по линии наркоконтроля.

С приведением примеров из реальной жизни разъяснены необходимые меры по вопросам профилактики имущественных преступлений и уголовно наказуемых хулиганств.

Артур Бартош и Дмитрий Вечорко указали также на мероприятия по предупреждению травматизма и гибели детей в результате внешних причин, разъяснили меры безопасности при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.

Была освещена информация об ответственности и последствиях киберпреступлений, доведены рекомендации и правила поведения детей в Интернете.

Присутствовавшим были также разъяснены возможные негативные последствия от образования фанатских и иных группировок.