|
Милиционеры встретились с ребятами из «Поречья» и «Свитанка»
01.08.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Мероприятие проводили начальник ИДН Пинского РОВД Артур Бартош и старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко. Учащиеся лагеря также узнали правила приема в учебные заведения МВД Республики Беларусь.
Отдыхающим довели оперативную обстановку среди несовершеннолетних на территории Брестской области и Пинского района. Детям указали на недопущение правонарушений и преступлений, а также разъяснили ответственность за совершение отдельных административных правонарушений и преступлений. Главная цель — формирование у ребят негативного отношения к алкоголю, наркотикам, противоправному поведению.
Особое внимание было уделено разъяснению уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений по линии наркоконтроля.
С приведением примеров из реальной жизни разъяснены необходимые меры по вопросам профилактики имущественных преступлений и уголовно наказуемых хулиганств.
Артур Бартош и Дмитрий Вечорко указали также на мероприятия по предупреждению травматизма и гибели детей в результате внешних причин, разъяснили меры безопасности при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.
Была освещена информация об ответственности и последствиях киберпреступлений, доведены рекомендации и правила поведения детей в Интернете.
Присутствовавшим были также разъяснены возможные негативные последствия от образования фанатских и иных группировок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)