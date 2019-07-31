Тест: чем сейчас заняты бывшие лидеры минского «Динамо»?

Источник материала: Tut.by

За 11 лет в КХЛ в минском «Динамо» поиграло немало топовых игроков: чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, участники Матчей всех звезд. Многие из них уже закончили карьеру и нашли себя в других сферах. Следите за своими кумирами или просто интересно узнать, как сложилась их судьба? Тогда попробуйте пройти сложный тест от SPORT.TUT.BY.