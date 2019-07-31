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Тест: чем сейчас заняты бывшие лидеры минского «Динамо»?

01.08.2019 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 11 лет в КХЛ в минском «Динамо» поиграло немало топовых игроков: чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, участники Матчей всех звезд. Многие из них уже закончили карьеру и нашли себя в других сферах. Следите за своими кумирами или просто интересно узнать, как сложилась их судьба? Тогда попробуйте пройти сложный тест от SPORT.TUT.BY.

 
 
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За 11 лет в КХЛ в минском «Динамо» поиграло немало топовых игроков: чемпионы мира, обладатели Кубка Стэнли, участники Матчей всех звезд. Многие из них уже закончили...
 
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