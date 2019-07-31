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«Основные затраты - 80 тысяч долларов». Журналист и алкогольный блогер открыла свой бар в Минске

01.08.2019 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на улице Интернациональной, 13, прямо напротив Генпрокуратуры, заработает бар «Алкоголи». Его запуском занимались трое минчан — Герман, Юля и Сергей. При этом Юля — журналист и автор блога barpass.by, в котором профессионально пишет о барах и коктейлях. Показываем новое заведение и коротко рассказываем, как открывался perfect serve бар «Алкоголи».


Фото: facebook.com/alcoholy.bar

Публикация подготовлена на основе информации, размещенной на странице Facebook «Как я открываю бар» и в блоге barpass.by.

Как придумать концепцию?

Юлия рассказывает, что изначально у них было три разные концепции. Решили действовать по обстоятельствам: смотря какое помещение найдут.

— Придумать концепцию бывает сложно, это как выдумывать велосипед. Но Минск — город-новичок в плане заведений, поэтому имеет смысл посмотреть на успешные примеры Киева, Москвы, Питера или других городов и найти то, чего здесь еще нет. Мой совет — перенимайте механизмы, а не картинки. Не пытайтесь повторить точь-в-точь само заведение, а поймите, в чем его смысл и — что главное — сможете ли вы реализовать его достойно. Иначе я бы договаривалась о франшизе.


Фото: facebook.com/alcoholy.bar

Концепция минского perfect serve бар «Алкоголи» позаимствована у питерских друзей Юлии Ивана Ляшука и Володи Николаева из бара «Полторы комнаты» и адаптирована под минские реалии.

— Это идея perfect serve, когда каждый напиток подается с сопровождением (закуской), которое дополняет его по вкусу или отражает его исторические, географические или эмоциональные грани. То есть это коктейльный бар с «бонусом» в виде такого комплимента. По атмосфере и дизайну мы выбирали что-то очень дружелюбное, ненавязчивое, непретенциозное и демократичное.

Из меню бара «Алкоголи»:

коктейли — 13 рублей, шоты — 7 рублей;

оливки / вяленые томаты / каперсы — 5 рублей;

закуска (бри, дыня, парма, творожный сыр, горчица, вяленые томаты, говядина, корнишоны) — 15 рублей.

Само помещение, кстати, нашлось совершенно случайно. Владельцам не пришлось участвовать в аукционе и платить риелтору.

— Как-то в разговоре с Пашей Соловьевым, совладельцем Svodody.4, я сказала, что мы ищем небольшое помещение под бар, а у него как раз оказалось такое. В итоге мы просто купили юрлицо, которое выиграло помещение по аукциону, — пишет Юлия.

Откуда деньги?

Девушка отмечает, что это первый вопрос, который возникает при разговоре о своем баре.

— Знаете, я много читала интервью с успешными рестораторами (у нас и в России), и все говорили о том, что несмотря на распространенное мнение, что деньги — это самое сложное, как раз это решается быстрее всего. Так оно и получается, если честно. Они накапливаются, одалживаются, приходят от инвесторов.

Главное, что в отношении денег поняла совладелица бара: проект обязательно будет дороже, чем ты себе представляешь. Даже если ты все предусмотришь.


Фото: facebook.com/alcoholy.bar
— Наш стартовый фонд очень прост — накопления. Это примерно 80% от конечной стоимости бара, остальные деньги мы взяли в долг у друзей и родственников. Вариант банковского кредита мы не рассматривали: проценты у нас в стране просто грабительские.

Отправная точка затрат была равна примерно 80 тысячам долларов — и это бар без кухни, 50 квадратных метров.

— Я предполагаю, что можно было уложиться и в меньшую сумму, но мы выбрали сложный вариант с реконструкцией и государственной арендой, что увеличило затраты.

Как продвигалась стройка?

Подробно о стройке можно прочитать здесь и здесь. В целом Юлия дает такой синоним слову «стройка» — «ад». Если коротко, то изначально в помещении был кошмар: дырки в полу, плесень на стенах, все прогнившее, нет коммуникаций, отсутствовала дверь на улицу (вход только через подъезд).

— Когда-то это была квартира, потом, вероятно, ЖЭС или что-то в этом духе. Никакой вытяжки, нормальных коммуникаций, ничего. Страх и ужас. Но — и это был самый сильный аргумент — это помещение с госарендой.

Нужно было все демонтировать, вывезти мусор, залить пол, часть стен закрыть гипсокартоном, потолок делать огнеупорным (на нужную площадь вышло 4 тысячи долларов). И это еще речь не идет об отделке и установке мебели. Долгая история вышла с дверями и окнами. Помещение бара находится в центре, в здании историко-культурной ценности, поэтому окна и двери должны были стать не абы какие, а такие, которые решил Минкульт. С вентиляцией тоже боролись очень долго.


Фото: facebook.com/alcoholy.bar

— Сначала нам запроектировали ее без кондиционера. Оказалось, что Министерство культуры не разрешает вешать внешний блок кондиционера даже во двор. Я по опыту знаю, что находиться в душном помещении никто не будет, поэтому стали думать, как решать проблему. Нам предложили вентиляционную установку с рекуператором. Это такой климат-контроль, сразу встроенный в вентиляцию. Стоит довольно дорого, зато решает сразу все проблемы. Мы не учли только одного — габаритов. Осознали их только тогда, когда начали устанавливать вентиляционную систему.

Столкнулись ли с бюрократией?

Процесс стройки вообще шел довольно ухабисто, в основном из-за трехсторонних отношений, так как заказчиком реконструкции являлась «Минская Спадчина», строители — исполнители, а владельцы бара — просто инвесторы.

— Любой возникающий вопрос сразу затрагивает всех, а потому его решение всегда неминуемо растягивалось. Например, потолок. Чтобы заменить неподходящий на подходящий, мне нужно написать официальное письмо в «Спадчину» (на бумаге и принести лично, зарегистрировать в приемной) о замене, приложив аттестаты и характеристики. На это должен прийти официальный ответ, после чего проектировщику поручается внести изменения в проект. Он вносит, и только после этого, по-хорошему, можно приступать непосредственно к работам.


Фото: facebook.com/alcoholy.bar

Все, что покупается в бар за счет арендатора, тоже должно передаваться по накладным в «Спадчину», чтобы те передавали в работу строителям.

— Условно говоря, купил ты дверь, тебе ее по накладной отписали, ты ее по накладной отписал «Спадчине», они — строителям, и тогда те могут ее официально ставить. Если что-то покупается дороже, чем заложено в смете, пишется отдельное письмо о том, что это согласованное действие.

И так было во многих моментах: например, возникли бюрократические вопросы после установки тревожной кнопки.

— Когда уже все было готово, выяснилось, что охранку должна была делать «Спадчина», поскольку на этапе реконструкции помещение еще не в нашей аренде. Поэтому нас ждали очередные вереницы писем «просим принять на баланс тревожную кнопку и сигнализацию на безвозмездной основе».

Что в итоге?

Построить бар с нуля удалось за полгода, но с согласованиями на все про все ушел год.

— Открыть свой бар — такая мечта, в которую ввязываешься, а потом все время думаешь, зачем тебе вообще все это надо. Конечно, я не думала, что это будет совсем уж легко, но мне, как и тем, кто меня давно знает, казалось, что идея логичная и я с ней справлюсь, — пишет Юлия.


Фото: facebook.com/alcoholy.bar

Бар «Алкоголи» задумывался как камерный бар для интеллигентного пьянства и разговоров о прекрасном, чтобы он был про культуру, чувственность и расслабленность, чтобы был вне времени и правил.

— Коктейльных баров в городе сейчас много, и это крутая конкуренция, которая заставляет тебя думать и генерить идеи вдвое изобретательнее. Ставка государственной аренды позволяет нам сдержать цены и дать чуть больше, чем коктейль, за среднюю по городу стоимость. При этом мы хотим оставаться баром на каждый день, простым и понятным местом, куда легко заскочить без обременений и сложностей. В концепции perfect serve мы новички, но настроены очень серьезно, поэтому будем погружаться в предмет глубоко, но постепенно. Мне кажется, что это огромное и интересное поле и для работы, и для изучения.

Для тусовщиков: собрали все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)

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Теги: Минск
 
 
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На днях на улице Интернациональной, 13, прямо напротив Генпрокуратуры, заработал бар «Алкоголи». Его запуском занимались трое минчан - Герман, Юля и Сергей. При этом...
 
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