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Самая актуальная девушка украинского рэпа выпустила новый клип. Смотрим и слушаем!

01.08.2019 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип «Велика й смішна». Для съемок ролика режиссер прибег к технологии захвата движения — главная героиня оставалась статичной, а вот картинки за ее спиной менялись: зрители увидели родное село девушки, баскетбольную площадку, балетный зал.

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Alyona Alyona — молодая украинская рэп-исполнительница, взорвавшая интернет буквально в прошлом году. Настоящее имя певицы — Алена Савраненко. Рэп-тексты она пишет уже 15 лет, но публика узнала о ней, только когда девушка в возрасте 27 лет начала записывать видео на YouTube. В октябре 2018-го вышел первый видеоклип «Рибки» (причем для съемок ей пришлось арендовать телефон), а 12 ноября — второй, на песню «Голови». Эти видео стремительно завоевали сумасшедшую популярность. Всего за месяц они набрали миллион просмотров — небывалые цифры для неизвестного исполнителя.

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Теги: Минск
 
 
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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип «Велика й смішна». Для съемок ролика режиссер прибег к технологии захвата движения - главная героиня...
 
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