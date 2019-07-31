Ученые выяснили, у женщин с каким обхватом талии выше риск ранней смерти

Источник материала: Tut.by

У женщин старше 60 лет с талией более 89 см на 30% выше риск ранней смерти (по сравнению с теми, у кого талия в пределах нормы). К такому выводу пришли ученые Университета Айова. Работа опубликована в JAMA Network Open .



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В исследовании участвовали около 156 тысяч женщин средним возрастом около 62 лет. За их состоянием здоровья наблюдали с 1997 по 2017 год. В начале исследования ученые замерили индекс массы тела волонтеров и объем талии, а также заполнили для них опросники о питании и образе жизни. За два десятилетия, которые длилось исследование, умерли 43 тысячи женщин: 29% — от болезней сердца, 27% — от рака и 43% — от иных причин.

В сравнении с женщинами с нормальными ИМТ и обхватом талии, женщины с большим обхватом талии имели более высокий риск смерти — вне зависимости от их ИМТ. Возможно, влияние объема талии было сильнее, потому что он означает большее количество висцерального жира (то есть жира вокруг органов брюшной полости). Это может влиять на метаболизм и увеличивать риск диабета.

В то же время женщины с лишним весом и даже ожирением, но с обхватом талии в пределах нормы имели не более высокий риск смерти, чем женщины с нормальными ИМТ и обхватом талии.

За верхний порог нормального обхвата талии исследователи брали значение в 88 см. Но, например, Британская Национальная служба здравоохранения советует женщинам задуматься о снижении веса в том случае, если их талия больше 80 см.