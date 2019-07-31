|
Ученые выяснили, у женщин с каким обхватом талии выше риск ранней смерти
Источник материала: Tut.by
У женщин старше 60 лет с талией более 89 см на 30% выше риск ранней смерти (по сравнению с теми, у кого талия в пределах нормы). К такому выводу пришли ученые Университета Айова. Работа опубликована в
В исследовании участвовали около 156 тысяч женщин средним возрастом около 62 лет. За их состоянием здоровья наблюдали с 1997 по 2017 год. В начале исследования ученые замерили
В сравнении с женщинами с нормальными ИМТ и обхватом талии, женщины с большим обхватом талии имели более высокий риск смерти — вне зависимости от их ИМТ. Возможно, влияние объема талии было сильнее, потому что он означает большее количество
В то же время женщины с лишним весом и даже ожирением, но с обхватом талии в пределах нормы имели не более высокий риск смерти, чем женщины с нормальными ИМТ и обхватом талии.
За верхний порог нормального обхвата талии исследователи брали значение в 88 см. Но, например,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У женщин среднего возраста с талией более 89 см на 30% выше риск ранней смерти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)