Rammstein вступились за права ЛГБТ и поцеловали друг друга на сцене

Источник материала: KYKY

Участники группы Rammstein провели акт солидарности с правами ЛГБТ-людей, пишет Wonderzine. Во время концерта в Москве гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловали друг друга прямо на сцене.

СМИ передают, что своим жестом музыкальная группа выразила протест против российского закона «о пропаганде гомосексуальности». Аристов сфотографировали, и снимок опубликовали в официальном аккаунте Rammstein в Instagram. Серию кадров подписали фразой «Россия, мы любим тебя!»

Отметим, что это не первый случай, когда группа вступается за права ЛГБТ-сообщества. Например, в июле она давала концерт в Польше. Фронтмен Тиль Линдеманн развернул радужный флаг. Вот, как это выглядело:

Жаль, что Rammstein пока не собирается приехать с концертом в Беларусь.