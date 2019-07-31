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Rammstein вступились за права ЛГБТ и поцеловали друг друга на сцене

01.08.2019 14:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Участники группы Rammstein провели акт солидарности с правами ЛГБТ-людей, пишет Wonderzine. Во время концерта в Москве гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловали друг друга прямо на сцене.

СМИ передают, что своим жестом музыкальная группа выразила протест против российского закона «о пропаганде гомосексуальности». Аристов сфотографировали, и снимок опубликовали в официальном аккаунте Rammstein в Instagram. Серию кадров подписали фразой «Россия, мы любим тебя!» 

Отметим, что это не первый случай, когда группа вступается за права ЛГБТ-сообщества. Например, в июле она давала концерт в Польше. Фронтмен Тиль Линдеманн развернул радужный флаг. Вот, как это выглядело: 

Жаль, что Rammstein пока не собирается приехать с концертом в Беларусь.

 
 
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Участники группы Rammstein провели акт солидарности с правами ЛГБТ-людей, пишет Wonderzine. Во время концерта в Москве гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловали...
 
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