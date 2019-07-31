Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 августа уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые идут за пределы Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $94,1 за 1 тонну (ранее - $100,3). Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $55,1 до $51,7 за 1 тонну, на товарные бензины - с $30 до $28,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $28,2 за 1 тонну (была $30).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел, это решение закреплено в постановлении Совета Министров №497.

Справка БДГ

Ставки таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродуктов в прошлый раз менялись 1 июля. Тогда они также были снижены.