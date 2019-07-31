От молочных комплексов до IT-проектов - какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном

Источник материала: Ивьевский край

Главным вопросом остается укрепление торгово-экономических связей

Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА .

"Главным вопросом остается укрепление торгово-экономических связей. За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что в последние годы товарооборот между странами заметно растет, но все еще не соответствует имеющемуся потенциалу. "Мы можем существенно увеличить объем торговли. Более того, мы считаем товарооборот под $200 млн, а на самом деле он, если учесть посредников, аж полмиллиарда - разница в два с лишним раза. Надо навести порядок, - подчеркнул он. - Это касается не только белорусского экспорта, но и импортных поставок из вашей страны. Спрос на узбекские хлопковое волокно, пряжу, фрукты и другие товары в нашей стране очень высок".





В прошлом году во время визита Президента Беларуси в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и строительных организаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. В настоящее время удалось создать только одно совместное предприятие в Ташкентской области, его соучредителем выступило ОАО "Здравушка-милк".





"Надо эти три проекта закончить и построить молочные перерабатывающие предприятия, чтобы мы могли торговать не только в Узбекистане, но и у соседей, в частности в Афганистане, - сказал Александр Лукашенко. - Наверное, у нас имеются небольшие проблемы с финансированием этих проектов. Здесь и мы должны посмотреть на эти объекты, и, я думаю, Шавкат Миромонович, вы после этого визита также обсудите эти вопросы. Мы уже подготовили план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и поставим свой скот, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат".

Президент с удовлетворением отметил интенсивное сотрудничество в области фармацевтики. Стороны реализуют три совместных проекта на территории Узбекистана: производство комплектов диализаторов и диализных магистралей для больных, страдающих почечной недостаточностью, выпуск антибиотиков, а также антисептических и дезинфицирующих средств. Прорабатывается вопрос создания единой производственной площадки холдинга "Белфармпром" в Узбекистане.





Еще одной перспективной сферой взаимодействия, по мнению белорусской стороны, является легкая промышленность. Беларусь традиционно закупает в Узбекистане значительные объемы хлопчатобумажной пряжи, трикотажного полотна, одежды. "Однако и белорусские предприятия могут экспортировать искусственные ткани, трикотаж, корсетные, чулочно-носочные изделия. Наши фабрики поставляют ткани и текстильную галантерею для силовых структур государств СНГ. Мы заинтересованы наладить более тесное взаимодействие с Узбекистаном", - заявил Президент. В пример он привел работу по организации на узбекистанской территории выпуска обуви и меха из овчины холдингом "Марко".





Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко также назвал IT-сектор. Он отметил, что в Беларуси успешно создаются информационные системы в сферах государственного управления, транспорта, финансово-кредитной деятельности, отечественные компании доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке. "Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку", - подчеркнул глава государства.

Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Александр Лукашенко



Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком формате.

"Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко отметил, что фишкой визита Президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум , выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом узбекского лидера в Минске был установлен бюст поэта , государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

"Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров , - это главное. Наше дело - открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси", - добавил Президент.

Во время встречи главы государств планируют обсудить не только успехи в развитии двустороннего сотрудничества, но и имеющиеся недостатки. "Нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Мы можем решить любые вопросы взаимно. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и свое место найдем", - резюмировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Беларусь и Узбекистан стремятся к разностороннему развитию диалога

У Беларуси и Узбекистана есть взаимное стремление к разностороннему развитию диалога. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

"Беларусь и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Это симпатия, основанная на присущих нашим народам трудолюбии, любви к земле, стремлении к миру и созиданию, - сказал Александр Лукашенко. - У нас насыщенная повестка, много сопутствующих мероприятий, связанных с нынешним визитом: первый в истории Форум регионов по предложению Президента Узбекистана, Дни узбекской культуры, национальная выставка вашей страны. Такая разноплановая программа является ярким подтверждением взаимного стремления к разностороннему развитию диалога".

Президент подчеркнул, что расширение прямых экономических и гуманитарных контактов между областями, предприятиями, гражданами обеспечит качественное укрепление межгосударственных связей. Александр Лукашенко напомнил, что по итогам его прошлогоднего визита в Ташкент была утверждена дорожная карта по развитию сотрудничества между странами. В этот документ вошло более 150 мероприятий, затрагивающих сферы промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, транспорта, образования. По его словам, подписанные тогда во время визита соглашения (всего 19 документов) вступили в силу и выполняются.

"Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники

Беларусь предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте", - сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Эта техника имеет большие преимущества: затраты на ее эксплуатацию ниже на 40%. "Мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане", - добавил Президент.

По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения. "Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проводим переговоры поочередно каждый год", - отметил глава государства.

Например, в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Агротехмаш". Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. Данный вопрос президенты обсудили во время переговоров в узком составе. "Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. "Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО "МТЗ" в Узбекистане", - сказал Президент.

Начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. "Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет", - считает Александр Лукашенко.



Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Шавкат Мирзиёев

Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате.





Шавкат Мирзиёев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит Президента Узбекистана в Беларусь и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран. "Во всех службах есть обоюдное очень серьезное желание сотрудничать, - констатировал он. - Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много".

Шавкат Мирзиёев отметил, что переговоры с белорусским лидером, которые прошли 31 июля, были очень содержательными, доверительными. "Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - сказал он. По его мнению, решения и договоренности, достигнутые за 25 лет двусторонних отношений, исполняются и дают позитивный результат. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. "Тот товарооборот, который имеется, мы должны нарастить в разы, потому что для этого есть все основания", - уверен Президент.

Одним из важных результатов визита он назвал активизацию прямых контактов между регионами. "Самое главное, что начали встречаться наши регионы. Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент особо подчеркнул заинтересованность Узбекистана в налаживании контактов с белорусскими предприятиями. "Нам очень нужна кооперация. Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - добавил он.

Сегодня у лидеров двух стран есть хорошая возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе и международной повестке дня, отметил Шавкат Мирзиёев. Это имеет важное значение, так как Узбекистан находится в Центральной Азии, а Беларусь располагается в центре Европы. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает узбекский лидер.

Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту двусторонних отношений



Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.

Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах.

Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков



Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



"Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации



Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух государств Владимир Дворник и Элёр Ганиев.





Соглашение между правительствами Беларуси и Узбекистана о производственной и научно-технической кооперации подписали сегодня в Минске вице-премьеры двух государств Владимир Дворник и Элёр Ганиев.

Стороны также заключили межправительственные соглашения о межрегиональном сотрудничестве, о взаимном поощрении и защите инвестиций, о взаимном признании документов об образовании и обучении.

В числе документов, подписанных в Минске, соглашения о сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами обеих стран. Беларусь и Узбекистан договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды, в области средств массовой информации, издательской, полиграфической деятельности, в сфере науки и технологий, информационно-коммуникационных технологий.

Министерства обороны подписали соглашение о взаимной передаче секретной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества, государственные таможенные комитеты - протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Создание совместного Делового совета предусмотрено соглашением между торгово-промышленными палатами Беларуси и Узбекистана.