С комфортом: иранцы к белорусско-польской границе приехали на такси









В процессе разбирательства было установлено, что задержанные являются гражданами Ирана. На руках у них были паспорта с однократными белорусскими визами, однако пропусков в погранзону у мужчин не оказалось.





Правонарушители сознались, что планировали незаконно пересечь границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС. С собой у них были теплые вещи, еда и валюта





В итоге граждане Ирана привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.









Каждый из них оштрафован на 30 базовых величин и депортирован из страны с запретом въезда в страну сроком на 5 лет.





Водитель такси привлечен к ответственности за оказание помощи правонарушителям, сообщает Госпогранкомитет.