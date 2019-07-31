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С комфортом: иранцы к белорусско-польской границе приехали на такси
Источник материала: Партизан
Вечером 30 июля на одной из приграничных дорог в Гродненском районе наряд задержал двух иностранцев, которые направлялись в сторону Польши на столичном такси под управлением гражданина Беларуси.
В процессе разбирательства было установлено, что задержанные являются гражданами Ирана. На руках у них были паспорта с однократными белорусскими визами, однако пропусков в погранзону у мужчин не оказалось.
Правонарушители сознались, что планировали незаконно пересечь границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС. С собой у них были теплые вещи, еда и валюта.
В итоге граждане Ирана привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима.
Каждый из них оштрафован на 30 базовых величин и депортирован из страны с запретом въезда в страну сроком на 5 лет.
Водитель такси привлечен к ответственности за оказание помощи правонарушителям, сообщает Госпогранкомитет.
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Вечером 30 июля на одной из приграничных дорог в Гродненском районе наряд задержал двух иностранцев, которые направлялись в сторону Польши на столичном такси под...
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