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Сегодня "Шахтер" сыграет с "Эсбьергом". Матч покажет "Беларусь 5"
Источник материала: Партизан
Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между датским «Эсбьергом» и солигорским «Шахтером».
Трансляция матча начнется в 20:35. Комментировать игру будут Александр Дмитриев и Петр Качуро.
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Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между датским «Эсбьергом» и...
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