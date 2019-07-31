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Сегодня "Шахтер" сыграет с "Эсбьергом". Матч покажет "Беларусь 5"

01.08.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между датским «Эсбьергом» и солигорским «Шахтером».

Трансляция матча начнется в 20:35. Комментировать игру будут Александр Дмитриев и Петр Качуро. 

Как напоминает Трибуна, первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Шахтера».
 
 
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Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между датским «Эсбьергом» и...
 
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