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Доллар рванул

01.08.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к доллару до минимума за 22 дня на первых торгах августа.



1 августа на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы основных валют изменились довольно сильно, но значение корзины валют осталось без изменений. Укрепление доллара было компенсировано ослаблением евро и российского рубля.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0093 рубля до 2,0443 BYN/USD. Американская валюта дорожает уже четвёртый день к ряду. Суммарное достижение за этот период — +0,0172 рубля и максимум за 22 дня.

Курс евро обвалился на 0,0096 рубля до 2,2588 BYN/EUR. За предыдущие три дня торгов европейская валюта подорожала на 0,0108 рубля. Таким образом, за сегодня белорусский рубль почти полностью отыграл предыдущие потери и евро опять вернулся к минимальным значениям за последние 2 года.

Курс российского рубля снизился на 0,0025 рубля до 3,2054 BYN/100 RUB.

Итоги июля 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль укрепился сразу ко всем основным валютам, а доллар и евро дружно подешевели уже седьмой(!) месяц подряд:

курс доллара снизился всего на 0,0083 BYN (−0,41%);
курс евро рухнул на 0,0567 BYN (−2,43%);
курс российского рубля упал на 0,0308 BYN (−0,95%);
валютная корзина подешевела на 1,10%.


США

Вчера ФРС США впервые за 11 лет понизила учётную ставку. С 1 августа она снижается на 0,25 процентного пункта до диапазона 2,00–2,25% годовых.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, отреагировал ростом и обновил максимальные значения более чем за два года.

Россия

Центробанк РФ принял решение поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 42 копейки до 63,8340 RUB/USD, а официальный курс евро на завтра опустить на 26 копеек до 70,4727 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусский рубль девальвировался к доллару до минимума за 22 дня на первых торгах августа.
 
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