"Авторы должны отчислять 25% в фонд президента". Это фейк









авторы произведений должны отчислять 25% в фонд президента . Объясняем, почему это не так. Через несколько дней в сети появились тексты о том, что. Объясняем, почему это не так.





В среде режиссеров, драматургов, композиторов возник шквал возмущения: размер «отчисления» активно обсуждают на их страницах в соцсетях. Но речь идет если не об обыкновенном фейке, то как минимум о неправильной трактовке закона.





В Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС), куда TUT.BY обратился за комментарием, удивились вопросу. К отчислению 25% ни они, ни их клиенты не имеют никакого отношения.





Согласно новой редакции пункта 3 статьи 35 Закона «Об авторском праве и смежных правах», речь идет о воспроизведении аудиовизуальных произведений и фонограммах.





Вознаграждение (те самые 25%) выплачивает не физическое лицо, которое создало и воспроизвело произведение, а изготовители оборудования и (или) материальных носителей, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввезли такое оборудование или носители в Беларусь.





Если сказать просто, речь идет о записях на «чистых носителях».





— Фактически это еще один сбор в дополнение к традиционному. Традиционный — это публичное исполнение (например, концерт или исполнение в эфире), — объясняют в НЦИС.









Сбор этого вознаграждения осуществляет Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей. Ежегодно оно будет отправлять в президентский фонд по поддержке культуры и искусства 25 процентов от суммы вознаграждения, собранного ею за каждый отчетный год.





При этом договор этого Общества с правообладателем должен содержать его согласие на удержание этой суммы. Сами правообладатели ничего выплачивать не будут.





Изменения в Закон «Об авторском праве и смежных правах» вступают в силу через 10 месяцев.



