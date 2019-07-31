Шавкат Мирзиёев предложил Лукашенко кратчайший выход на рынок Афганистана

Источник материала: Ежедневник



фото: president.gov.by

Главы Беларуси и Узбекистана провели переговоры в Минске. Шавкат Мирзиёев пообещал Лукашенко выход на "емкий" внутренний рынок и "исключительно перспективный" рынок Афганиста.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что за последние два года страны добились прорыва в экономическом сотрудничестве, какого не удавалось достичь за предыдущие 25 лет. Так, товарооборот вырос в 4 раза. При этом Лукашенко считает, что страны могут существенно увеличить эту цифру. «Более того, мы считаем товарооборот под 200 млн долларов, а на самом деле он, если учесть посредников, аж полмиллиарда - разница в два с лишним раза. Надо навести порядок, - подчеркнул он. - Это касается не только белорусского экспорта, но и импортных поставок из вашей страны. Спрос на узбекские хлопковое волокно, пряжу, фрукты и другие товары в нашей стране очень высок".

Лукашенко назвал несколько совместных проектов, которые Беларуси и Узбекистану не удалось реализовать в планируемом объеме. Так, в прошлом году стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и строительных организаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. Однако пока удалось создать только одно совместное предприятие в Ташкентской области, его соучредителем выступило ОАО "Здравушка-милк".

"Надо эти три проекта закончить и построить молочные перерабатывающие предприятия, чтобы мы могли торговать не только в Узбекистане, но и у соседей, в частности в Афганистане, - сказал Александр Лукашенко. - Наверное, у нас имеются небольшие проблемы с финансированием этих проектов.. Мы уже подготовили план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и поставим свой скот, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат", - сказал Лукашенко.

Проблемы с реализацией продукции возникли и у завода по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Агротехмаш". Стороны констатировали проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. "Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Еще одной перспективной сферой взаимодействия, по мнению белорусской стороны, является легкая промышленность. Беларусь заинтересована не только закупать хлопчатобумажную ткань в Узбекистане, но и экспортировать туда искусственные ткани, трикотаж, корсетные, чулочно-носочные изделия. В качестве примера успешной работы Лукашенко привел организацию на узбекистанской территории выпуска обуви и меха из овчины холдингом "Марко".

Кроме того, Беларусь готова продвигать в Узбекистане свои IT-разработки. "Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку", - заявил президент Беларуси.

В планах у белорусской стороны также создание в Узбекистане комплексов для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. «МАЗ готов участвовать в этом проекте", - сообщил Лукашенко.

С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. "Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО "МТЗ" в Узбекистане", - сказал ирезидент.

Начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. "Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет", - считает Александр Лукашенко.

Во время переговоров президенты обсудили перспективы сотрудничества в рамках ЕАЭС, промышленной кооперации, обмена технологиями. "Мы можем предложить емкий внутренний рынок, а также кратчайший выход на исключительно перспективный рынок Афганистана, - продолжил Шавкат Мирзиёев. - Объединив усилия, Беларусь и Узбекистан могли бы внести достойный вклад в восстановление этой многострадальной страны".