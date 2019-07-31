Снимать деньги в турецких банкоматах станет дороже: БПС-Сбербанк отменил льготы по картам

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общих тарифов, установленных сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», – сказано в сообщении белорусского БПС-Сбербанка . «Взамен ранее действующих «льготных» условий, снятие наличных денег в банкоматах и кассах DenizBank по дебетовым карточкам БПС-Сбербанка будет осуществляться с применением, установленных сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», – сказано вбелорусского

При этом пресс-служба напоминает, что при получении денег в банкоматах и кассах ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) по карточкам БПС-Сбербанка будет применяться «домашний» тариф, то есть такой же, как при совершении операций в банкоматах и кассах ОАО «БПС-Сбербанк».

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