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Снимать деньги в турецких банкоматах станет дороже: БПС-Сбербанк отменил льготы по картам
Источник материала: Myfin
«Взамен ранее действующих «льготных» условий, снятие наличных денег в банкоматах и кассах DenizBank по дебетовым карточкам БПС-Сбербанка будет осуществляться с применением общих тарифов, установленных сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», – сказано в сообщении белорусского
При этом пресс-служба напоминает, что при получении денег в банкоматах и кассах ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) по карточкам БПС-Сбербанка будет применяться «домашний» тариф, то есть такой же, как при совершении операций в банкоматах и кассах ОАО «БПС-Сбербанк».
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