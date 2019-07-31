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Снимать деньги в турецких банкоматах станет дороже: БПС-Сбербанк отменил льготы по картам

01.08.2019 14:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Снимать деньги в турецких банкоматах станет дороже: БПС-Сбербанк отменил льготы по картам
фото: Myfin.by
«Взамен ранее действующих «льготных» условий, снятие наличных денег в банкоматах и кассах DenizBank по дебетовым карточкам БПС-Сбербанка будет осуществляться с применением общих тарифов, установленных сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк»,  – сказано в сообщении белорусского БПС-Сбербанка.

При этом пресс-служба напоминает, что при получении денег в банкоматах и кассах ПАО Сбербанк (Российская Федерация), ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) по карточкам БПС-Сбербанка будет применяться «домашний» тариф, то есть такой же, как при совершении операций в банкоматах и кассах ОАО «БПС-Сбербанк».

Сбербанк продал турецкую «дочку» DenizBank

 Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD.

 
 
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БПС-Сбербанк с 1 августа устанавливает новые тарифы на снятие наличных денег в банкоматах и кассах DenizBank (Турция).
 
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