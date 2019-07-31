Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа

Источник материала: Аргументы и факты

На вечеринке каждый может устроить себе мини-отпуск и найти развлечение по душе. Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков.





Организаторы обещают, что самые ловкие, творческие и меткие заберут с собой на память экологичную сумку-шоппер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и целое Карибское море впечатлений. А для девушек на вечеринке будет работать makeup-зона, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультра-яркий летний макияж.





Также для участников вечеринки подготовлено специальное меню и запланирована насыщенная танцевальная программа:

17:00 Alen

18.30 Drummer Raccoon Batucada

19:00 Igor Popov

20.30 By Soulfam & KLX Brass

22.00 Push'n'Pull

23.00 Barbara y Eduardo

24.00 Gaamer

01.00 Ftzzgrld

Вечеринка пройдет 3 августа в пространстве «Ок16» с 17:00 до 2:00. Вход на мероприятие свободный.