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Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа

01.08.2019 15:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа
АиФ

На вечеринке каждый может устроить себе мини-отпуск и найти развлечение по душе. Попробовать сыграть мелодию Chan Chan на фруктах даже если ты не музыкант, тренироваться в гибкости в игре «Лимбо» и провести свой чемпионат по пинг-понгу, научиться дольше всех стоять на баланс-бордах, почувствовать себя настоящим барменом в DIY-зоне или создать своими руками уникальный стакан для летних напитков.

Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа
 

Организаторы обещают, что самые ловкие, творческие и меткие заберут с собой на память экологичную сумку-шоппер, практичный карт-холдер для смартфона, фирменные карабины, значки и целое Карибское море впечатлений. А для девушек на вечеринке будет работать makeup-зона, где профессиональные визажисты помогут всем желающим сделать ультра-яркий летний макияж.

Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа
 

Также для участников вечеринки подготовлено специальное меню и запланирована насыщенная танцевальная программа:

  • 17:00 Alen
  • 18.30 Drummer Raccoon Batucada
  • 19:00 Igor Popov
  • 20.30 By Soulfam & KLX Brass
  • 22.00 Push'n'Pull 
  • 23.00 Barbara y Eduardo
  • 24.00 Gaamer
  • 01.00 Ftzzgrld

Вечеринка пройдет 3 августа в пространстве «Ок16» с 17:00 до 2:00. Вход на мероприятие свободный.

Бесплатная кубинская вечеринка пройдет в Минске 3 августа
 
 
 
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3 августа пространство «Ок16» превратится в уголок Острова Свободы с атмосферой Кубы, аутентичными ритмами Гаваны и необычным стрит-фудом.
 
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