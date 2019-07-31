Желающих жить в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах почти в 10 раз больше, чем квартир

Источник материала: Tut.by

На 192 квартиры в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: TUT.BY

В марте Александр Лукашенко подписал указ о строительстве экспериментального дома для минчан-очередников в городе-спутнике Смолевичи. Главное новшество этого проекта в том, что подавать заявление на строительство в экспериментальном доме смогут даже те, кто стал на очередь вчера. Если желающих наберется больше, чем квартир в доме, — то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше стал на очередь. Ведь ранее жилье в Смолевичах предлагали минчанам, которые стояли в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по 20 лет, и они, естественно отказывались.

Новая же раскладка вызвала у жителей столицы интерес.

— Когда стали собирать предварительную информацию, то оказалось, что на 192 квартиры уже есть 1,5 тысячи желающих. Не исключено, что опыт возведения жилья по такому принципу будет использован и в других городах-спутниках, — сказал Кручанов.

Чиновник также сказал, что в Смолевичах в ближайшее время будет возводиться два квартала. Первый освоит Минская область. Второй — Минск.