ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Желающих жить в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах почти в 10 раз больше, чем квартир

01.08.2019 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На 192 квартиры в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: TUT.BY

В марте Александр Лукашенко подписал указ о строительстве экспериментального дома для минчан-очередников в городе-спутнике Смолевичи. Главное новшество этого проекта в том, что подавать заявление на строительство в экспериментальном доме смогут даже те, кто стал на очередь вчера. Если желающих наберется больше, чем квартир в доме, — то предпочтение будет отдаваться тем, кто раньше стал на очередь. Ведь ранее жилье в Смолевичах предлагали минчанам, которые стояли в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий по 20 лет, и они, естественно отказывались.

Новая же раскладка вызвала у жителей столицы интерес.

— Когда стали собирать предварительную информацию, то оказалось, что на 192 квартиры уже есть 1,5 тысячи желающих. Не исключено, что опыт возведения жилья по такому принципу будет использован и в других городах-спутниках, — сказал Кручанов.

Чиновник также сказал, что в Смолевичах в ближайшее время будет возводиться два квартала. Первый освоит Минская область. Второй — Минск.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 192 квартиры в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Нясвіжчыне прайшло свята ў гонар Дня пажарнай службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика