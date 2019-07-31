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Желающих жить в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах почти в 10 раз больше, чем квартир
Источник материала: Tut.by
На 192 квартиры в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов. Об этом сообщает агентство «
В марте Александр Лукашенко
Новая же раскладка вызвала у жителей столицы интерес.
— Когда стали собирать предварительную информацию, то оказалось, что на 192 квартиры уже есть 1,5 тысячи желающих. Не исключено, что опыт возведения жилья по такому принципу будет использован и в других городах-спутниках, — сказал Кручанов.
Чиновник также сказал, что в Смолевичах в ближайшее время будет возводиться два квартала. Первый освоит Минская область. Второй — Минск.
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На 192 квартиры в экспериментальном доме для минчан в Смолевичах претендует 1,5 тысячи человек, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству...
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