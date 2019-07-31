Источник материала: Радзiма

В рамках проекта «Дневники Победы» мы продолжаем рассказывать о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, которые своими подвигами завоевали будущим поколениям свободу от фашизма. С помощью архивных материалов мы вспомним подвиги жителей Глусчины, чьи наградные листы есть в свободном доступе на сайте pamyat-naroda.ru.

Василий Иванович Пинчук, сержант, командир орудия 313-го артиллерийского полка 121-й гвардейской стрелковой Гомельской дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта.

Родился Василий Иванович Пинчук в Житомирской области (Украина), после войны жил в деревне Поблин Глусского района. На фронт был призван в декабре 1943 года. Войска 1-го Украинского фронта вели бои на Сандомирском плацдарме (территория Польши), в январе 1945 года участвовали в Сандомирско-Силезской наступательной операции, в феврале 1945-го — в Нижне-Силезской наступательной операции, в апреле — начале мая 1945-го — в Берлинской наступательной операции, с 6 по 11 мая освобождали Прагу. Василий Иванович Пинчук награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, Красной Звезды (дважды), медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В середине августа 1944 года Василий Пинчук получил медаль «За отвагу». В наградном листе написано: «…в боях за город Ярослав 26 июня 1944 года, находясь на открытой огневой позиции, помог уничтожить огнем своего орудия 3 пулеметные точки и 8 вражеских солдат».

В феврале 1945 года был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но командование подвиг Василия Ивановича посчитало достойным ордена Славы III степени. Вот что написано в наградном листе: «В бою за г. Кельце 14 января 1945 года проявил исключительное мужество и стойкость. Презирая опасность, под сильным обстрелом контратакующего противника заменил в бою раненого командира орудия, меткими выстрелами уничтожил 4 пулеметные точки, 1 арторудие и более 20 немецких солдат и офицеров, чем помог выполнить боевую задачу».

В конце апреля 1945 года во время Берлинской наступательной операции войска 1-го Украинского фронта должны были нанести рассекающий удар южнее Берлина, изолировать главные силы группы армий «Центр» от берлинской группировки и этим обеспечить с юга главный удар 1-го Белорусского фронта. Кроме того, войскам необходимо было разгромить противника южнее Берлина и в районе Котбуса и за 10—12 дней, не позже, выйти на рубеж Белиц — Виттенберг и далее по реке Эльбе до Дрездена. В наградном листе Василия Пинчука о представлении к высокой награде — ордену Красной Звезды — написано: «В бою за город Виттенберг 26 апреля 1945 года проявил исключительное мужество, стойкость и отвагу. Находясь на открытой огневой позиции, огнем своего орудия уничтожил 8 пулеметных точек, 1 бронетранспортер, 6 автомашин с боеприпасами и более 20 вражеских солдат и офицеров, чем помог отразить три контратаки противника». Надо отметить, что все представления к награждению подписаны командиром полка и утверждены подписью командира дивизии.

Даниил Трофимович Слук, гвардии старшина. Родился в 1918 году в деревне Згода Глусского района. Служил во 2-й стрелковой роте 1-го стрелкового батальона 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (позже 3-го Украинского), а после переформирования — 1-го Белорусского. На службу в армию был призван в 1939 году и дошел по дорогам войны до Германии. По данным книги «Памяць. Глускі раён», награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

В январе 1944 года «от имени Президиума верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» гвардии старшину, помощника командира стрелкового взвода Даниила Трофимовича Слука наградили орденом Славы III степени. В наградном листе есть описание его подвига: «Тов. Слук лично, с находчивостью и смелостью, 10 января 1944 года пробрался к немецким траншеям у высоты 115,5 и ручными гранатами уничтожил станковый пулемет противника с его расчетом, тем самым обеспечил продвижение вперед наступающих».

В 1945 году боевое соединение, где служил наш земляк, в составе 8-й армии 1-го Белорусского фронта освобождало польские города Люблин, Лодзь, Познань. На территории Польши Даниил Слук в феврале 1945 года был представлен к очередной награде — медали «За отвагу». «Старшина 4-й стрелковой роты Слук Даниил Трофимович… в боях за населенный пункт Гловачув 14.01.1945 года при отражении контратаки противника уничтожил трех немецких солдат и одного унтер-офицера», — написано в наградном листе.

В Польше Даниил Трофимович, к тому времени старшина роты автоматчиков, заслужил и орден Красной Звезды. «В боях по расширению и удержанию плацдарма на левом берегу реки Одер с 8 февраля 1945 года тов. Слук в трудных условиях распутицы и бездорожья, под сильным обстрелом и бомбежкой авиации противника, в то время, когда переправы через реку Одер не было, вручную переправляя боеприпасы и продовольствие, бесперебойно снабжал роту вооружением, боеприпасами и продовольствием, доставляя их непосредственно в боевые порядки, чем способствовал успешным боевым действиям роты. 12 марта 1945 года, отражая превосходящую по численности контратаку немцев в районе мукомольного завода города Китц, тов. Слук из личного оружия уничтожил 9 немецких солдат и 3 унтер-офицера, чем способствовал успешному отражению ее [контратаки] и удержанию завоеванных рубежей ротой».

Еще одна награда Даниила Трофимовича, документы на которую есть в открытом архиве сайта «Память народа» — медаль «За взятие Берлина». Приказ о награждении Даниила Слука (уже командира хозяйственного взвода) был подписан в ноябре 1945 года.

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ