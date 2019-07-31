Представляем участников Рыцарского феста-2019: ученики школы рыцарей «Белый Крест»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В этом году впервые участниками фестиваля станут ученики школы рыцарей «Белый Крест» из Москвы, которой руководит Антон Бузурный.

Фото с официальной страницы группы ВКонтакте

В её стенах на первое место ставится доблесть, честь, благородство, мужество. Деятельность школы направлена на раскрытие этих качеств у детей, юношей и девушек через обучение историческому средневековому бою, стрельбе из лука, артистическому фехтованию и театральному искусству.

— Наши ученики регулярно тренируются и выигрывают турниры по историческому фехтованию и спортивному мечу, — рассказал Антон Бузурный. — Проводим средневековые балы, организуем лекции, посвящённые рыцарским доспехам и костюмам, проводим фестивали.

Фото с официальной страницы группы ВКонтакте

За время существования школы рыцарства «Белый Крест» его участники завоевали более 200 наград по историческому фехтованию и спортивному мечу в России, СНГ и Европе.

В своих театрализациях они воссоздают исторические костюмы Западной Европы ХIV века.

— Мы слышали о рыцарском фесте, который проходит в вашем городе, — отмечает Антон Максимович. — Поэтому, когда нас пригласили, с радостью согласились. Этим летом мы проедем со своими учениками по Беларуси, что станет для нас замечательным опытом и возможностью познакомиться с вашей замечательной страной и представить нашу школу, показать свои умения в историческом фехтовании.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.