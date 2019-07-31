Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа

Источник материала: Аргументы и факты

5 августа в Минске состоится благотворительный забег. Ожидается, что у Дворца спорта соберутся любители бега, которым близки идеи благотворительности, в том числе известные спортсмены, общественные деятели, деятели искусства, бизнесмены, принимавшие участие в Благозабеге Минского полумарафона в прошлом году, представители ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» и общественных организаций-инициаторов проведения Благозабега. Маршрут их пробежки повторит маршрут Минского полумарафона-2019, с той лишь разницей, что побегут участники по тротуарам.

«Минский полумарафон стал одной из первых в Беларуси и всегда будет одной из самых активных площадок для благотворительности, – подчеркивает председатель БФЛА Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. – В мире массовый спорт и благотворительность неразделимы, и мы тоже видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем».

«Мы приглашаем на товарищеский полумарафон 5 августа всех, для кого бег – не только возможность стать выносливее и сильнее, но и способ выразить свою поддержку нуждающимся, – говорят организаторы. – Чтобы стать участником нашего забега благотворителей, не обязательно бежать 21 км: присоединяйтесь к участникам во время движения и бегите дистанцию по силам».

Благозабег Минского полумарафона проводится второй год по инициативе четырех благотворительных организаций, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации: SOS-Детские деревни Беларуси, Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», учреждения «Команда «Крылья Ангелов» и ОБО «Белорусский детский хоспис».

В прошлом году в рамках Благозабега Минского полумарафона-2018 на краудфандинговой площадке Ulej.by было собрано 85780 рублей на финансирование четырех проектов организаций-участниц. Благодаря активной помощи людей и компаний, а также информационной и финансовой поддержке партнеров Благозабега, необходимую помощь получили более 200 детей.



С какой дистанции рекомендуется начинать заниматься бегом новичку? Подробнее

В 2019 году в Благозабеге участвуют четыре проекта:

Проект «Радость движения» учреждения «Команда «Крылья Ангелов» – организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе.

– организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе. Проект «Счастливый малыш» SOS-Детских деревень – помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду.

– помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду. Проект «Разыскивается ген-2!» Фонда «Шанс» – помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями.

– помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями. Проект «Бежать, чтобы дышать» Белорусского детского хосписа, который помогает обеспечить бесперебойную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для подопечных детского хосписа.

Чтобы принять участие в Благотворительном забеге Минского полумарафона-2019 и помочь детям, необходимо:

собрать команду благобегунов (хотя бы два человека);

сделать пожертвование от команды или от каждого бегущего участника команды в поддержку одного или нескольких проектов Благозабега;

зарегистрироваться на Минский полумарафон-2019;

рассказать о Благозабеге в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могло присоединиться к делу помощи.

Организаторы обещают: