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Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа

01.08.2019 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа
Фото из открытых источников

5 августа в Минске состоится благотворительный забег. Ожидается, что у Дворца спорта соберутся любители бега, которым близки идеи благотворительности, в том числе известные спортсмены, общественные деятели, деятели искусства, бизнесмены, принимавшие участие в Благозабеге Минского полумарафона в прошлом году, представители ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» и общественных организаций-инициаторов проведения Благозабега. Маршрут их пробежки повторит маршрут Минского полумарафона-2019, с той лишь разницей, что побегут участники по тротуарам.

Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа Что означает «серебряный лейбл», который получил Минский полумарафон?

«Минский полумарафон стал одной из первых в Беларуси и всегда будет одной из самых активных площадок для благотворительности, – подчеркивает председатель БФЛА Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. – В мире массовый спорт и благотворительность неразделимы, и мы тоже видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем».

«Мы приглашаем на товарищеский полумарафон 5 августа всех, для кого бег – не только возможность стать выносливее и сильнее, но и способ выразить свою поддержку нуждающимся, – говорят организаторы. – Чтобы стать участником нашего забега благотворителей, не обязательно бежать 21 км: присоединяйтесь к участникам во время движения и бегите дистанцию по силам».

Благозабег Минского полумарафона проводится второй год по инициативе четырех благотворительных организаций, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации: SOS-Детские деревни Беларуси, Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», учреждения «Команда «Крылья Ангелов» и ОБО «Белорусский детский хоспис».

В прошлом году в рамках Благозабега Минского полумарафона-2018 на краудфандинговой площадке Ulej.by было собрано 85780 рублей на финансирование четырех проектов организаций-участниц. Благодаря активной помощи людей и компаний, а также информационной и финансовой поддержке партнеров Благозабега, необходимую помощь получили более 200 детей.

Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа
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В 2019 году в Благозабеге участвуют четыре проекта:

  • Проект «Радость движения» учреждения «Команда «Крылья Ангелов» – организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе.
  • Проект «Счастливый малыш» SOS-Детских деревень – помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду.
  • Проект «Разыскивается ген-2!» Фонда «Шанс» – помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями.
  • Проект «Бежать, чтобы дышать» Белорусского детского хосписа, который помогает обеспечить бесперебойную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для подопечных детского хосписа.

Чтобы принять участие в Благотворительном забеге Минского полумарафона-2019 и помочь детям, необходимо:

Благотворительный забег Минского полумарафона-2019 пройдет 5 августа Что такое полумарафон?

  • собрать команду благобегунов (хотя бы два человека);
  • сделать пожертвование от команды или от каждого бегущего участника команды в поддержку одного или нескольких проектов Благозабега;
  • зарегистрироваться на Минский полумарафон-2019;
  • рассказать о Благозабеге в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могло присоединиться к делу помощи.

Организаторы обещают:

  • предоставить каждой команде бегунов специальные наклейки с логотипом Благозабега, которые можно прикрепить на стартовый номер в день полумарафона;
  • рассказать о вашей команде и участии в акции в социальных сетях и на сайтах благотворительных организаций;
  • пригласить команду на совместные тренировки и другие мероприятия в рамках Благозабега.
 
Теги: Минск
 
 
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У Дворца спорта в Минске соберутся любители бега, которым близки идеи благотворительности.
 
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