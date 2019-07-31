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Только пять дней в августе пройдет без дождей - синоптики
Источник материала: Интерфакс
Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.
Прогноз погоды носит предварительный характер.
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Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске. Прогноз погоды носит предварительный...
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