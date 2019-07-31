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Только пять дней в августе пройдет без дождей - синоптики

01.08.2019 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске.

Только пять дней в августе пройдет без дождей - синоптики

Прогноз погоды носит предварительный характер.

По информации gismeteo.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Температура не выше 23°C и только 5 дней без дождей - предварительный прогноз белорусских синоптиков по погоде в Минске. Прогноз погоды носит предварительный...
 
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