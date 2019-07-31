Лукашенко и Мирзиеев договорились способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений

Источник материала: Интерфакс

Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление, в котором договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня", - отметили в пресс-службе.

Также, продолжили там, предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.

"Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля - 1 августа посещает Беларусь с официальным визитом.