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Лукашенко и Мирзиеев договорились способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений
Источник материала: Интерфакс
Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление, в котором договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня", - отметили в пресс-службе.
Также, продолжили там, предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.
"Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко 31 июля - 1 августа посещает Беларусь с официальным визитом.
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Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление, в котором договорились всемерно способствовать...
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