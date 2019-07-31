Более 3 тыс. квартир было построено за полгода в Беларуси для многодетных семей

Источник материала: Интерфакс

За первое полугодие для многодетных семей в Беларуси построено свыше 3 тыс. квартир, сообщил начальник управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Для многодетных семей в январе-июне 2019 года построено 3049 квартир. Всего в стране за истекший период построено более 1,7 млн кв. м жилья. Из них для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 635,7 тыс. кв. м", - сообщил он.

В том числе с использованием господдержки введено 439 тыс. кв. м жилья.

По данным представителя Минстройархитектуры, за первое полугодие в стране построено 465 квартир социального пользования (23,8 тыс. кв. м), и введены в эксплуатацию 714 арендных квартир общей площадью 41 тыс. кв. м.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по республике по итогам января-июня 2019 года составила Br1 053, с использованием господдержки – Br880.

Всего в 2019 году в Беларуси планируется ввести 4 млн кв.м жилья. С господдержкой должно быть построено 1,06 млн кв. м. Ввод жилья для многодетных семей в целом по республике планируется на уровне 960 тыс. кв. м.