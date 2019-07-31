Беларусь предлагает Узбекистану реализовывать совместные инвестиционные проекты

Источник материала: Интерфакс

Беларусь готова расширять экономическое сотрудничество с Узбекистаном и реализовывать совместные инвестиционные проекты, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президента Беларуси цитирует его пресс-служба.

"Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте", - продолжил он.

По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения. "Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проведем переговоры поочередно каждый год", - отметил глава государства.

В данной связи Лукашенко напомнил, что в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Агротехмаш". Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. Данный вопрос президенты обсудили во время переговоров в узком составе. "Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства", - подчеркнул президент.

Кроме того, продолжил глава государства, с учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. "Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО "МТЗ" в Узбекистане", - сказал президент.

Также начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. "Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет", - резюмировал президент.