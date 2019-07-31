Для снятого с производства Land Rover Defender предложили пакет обновлений

Источник материала: Tut.by

Подразделение Land Rover Classic, вдохновленное успехом ограниченной серии Defender Works V8 , подготовило пакеты обновлений для внедорожников, выпущенных в период между 1994 и 2016 годами.





Ряд обновок, доступных для классических Defender 90 и 110, включает 18-дюймовые кованые колесные диски Sawtooth, повышающий комфорт и динамику пакет Suspension Upgrade Kit (от 1823 фунтов) для автомобилей старше 2007 модельного года (это доработанные пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, шарниры и втулки), а также Handling Upgrade Kit (от 9967 фунтов), который к обновленной подвеске добавляет улучшенные тормозные диски, колодки и суппорты.





Самое внушительное обновление предлагается для Defender с 2,2-литровым дизелем, произведенных с 2012 года. Это пакет Classic Works Upgrade Kit (16 995 фунтов), который помимо вышеупомянутых обновлений предусматривает увеличение мощности дизеля на 40 лошадиных сил — до 162 сил при 463 Нм крутящего момента. Максимальная скорость внедорожника после всех улучшений — 170 км/ч.





Напомним, что в Land Rover уже практически завершили работы над новым поколением Defender — премьера новой машины состоится до конца текущего года.