Крупную партию токсичных яиц изымают из продажи в Бельгии

Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. В Бельгии изымают из продажи крупную партию куриных яиц. Причина – токсичные вещества, которые в них обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция продавалась под маркой «био», то есть как экологически чистая. Однако во время проверки в яйцах было обнаружено повышенное содержание двух токсинов. Конфисковали 75 тысяч штук.





Людей призывают не употреблять яйца в пищу, а возвращать их обратно в магазины. Поставлялась ли токсичная продукция на экспорт, предстоит выяснить правоохранителям.